Экс-президенту Киргизии дали 24 года тюрьмы

В Киргизии военный суд заочно приговорил экс-президента республики Курманбека Бакиева к 24 годам колонии усиленного режима.

Тем же приговором экс-глава Службы госохраны Жаныш Бакиев был приговорен к пожизненному лишению свободы, передает РИА "Новости".

Напомним, в апреле 2010 года в Киргизстане произошел государственный переворот, в результате которого власть перешла в руки временного правительства, состоящего из лидеров оппозиционных партий.

Тогда в ходе беспорядков погибли около 90 человек, еще около тысячи получили ранения.

Из страны бежали экс-президент, его брат, а также другие приближенные, которые позже были заочно обвинены в ряде тяжких преступлений, среди которых и массовое убийство.

Бакиевы были объявлены в международный розыск. Согласно приговору суда, экс-глава государства был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "злоупотребление служебным положением".

Экс-президент по совокупности приговорен к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Жаныш Бакиев признан виновным по шести статьям, среди которых массовое убийство. Кроме того, он был лишен всех воинских заслуг и звания "генерал-лейтенант".

Как известно, Курманбек и Жаныш Бакиевы сейчас находятся на территории Беларуси.

Сейчас в Бишкеке проходит еще один судебный процесс по делу о массовом расстреле демонстрантов во время государственного переворота 2010 года.