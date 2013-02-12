Экс-президенту Киргизии дали 24 года тюрьмы

Военный суд Киргизии заочно приговорил бывшего главу государства к 24 годам тюрьмы.
Тем же приговором экс-глава Службы госохраны Жаныш Бакиев был приговорен к пожизненному лишению свободы, передает РИА "Новости".
Напомним, в апреле 2010 года в Киргизстане произошел государственный переворот, в результате которого власть перешла в руки временного правительства, состоящего из лидеров оппозиционных партий.
Тогда в ходе беспорядков погибли около 90 человек, еще около тысячи получили ранения.
Из страны бежали экс-президент, его брат, а также другие приближенные, которые позже были заочно обвинены в ряде тяжких преступлений, среди которых и массовое убийство.
Бакиевы были объявлены в международный розыск. Согласно приговору суда, экс-глава государства был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "злоупотребление служебным положением".
Экс-президент по совокупности приговорен к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Жаныш Бакиев признан виновным по шести статьям, среди которых массовое убийство. Кроме того, он был лишен всех воинских заслуг и звания "генерал-лейтенант".
Как известно, Курманбек и Жаныш Бакиевы сейчас находятся на территории Беларуси.
Сейчас в Бишкеке проходит еще один судебный процесс по делу о массовом расстреле демонстрантов во время государственного переворота 2010 года.