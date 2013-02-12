Армия США расширила льготы гомосексуальным семьям

Американская армия расширила социальные льготы для военных, состоящих в гомосексуальных союзах.

Таким образом, гомосексуальные партнеры сравнялись в правах с гетеросексуальными, сообщает РИА "Новости".

"Дискриминации, основанной на сексуальной ориентации, больше не место в армии. Дополнительные пособия, такие как медицинская страховка или предоставление жилплощади, в настоящее время разрешены законом только для (гетеросексуальных) супругов и не могут быть, таким образом, применены к партнерам одного пола", — заявили в Министерстве обороны США.

Нововведения вступят в силу в конце августа 2013 года. Однополые партнеры, в частности, получат право посещать друг друга в госпитале, доступ к программам в области образования и поддержки молодежи и компенсацию в случае гибели партнера.

По данным Пентагона, новые правила затронут около 5600 действующих военнослужащих и 17 тысяч военнослужащих запаса, национальной гвардии и отставных военных.

Однополые браки признаны в девяти американских штатах, а также в федеральном округе Колумбия.

Президент США Барак Обама в конце декабря 2010 года подписал исторический документ об отмене закона, введенного во времена президента Билла Клинтона и прозванного Don't Ask Don't Tell ("Не спрашивай, не говори").

Суть отмененного закона заключалась в том, что гомосексуалистам и лесбиянкам разрешено служить в вооруженных силах США, но одновременно запрещено раскрывать свою сексуальную ориентацию, а военному командованию – задавать вопросы о ней.

Гомосексуалисты считали закон лицемерным и много лет добивались реализации права свободно говорить о своей ориентации, пусть даже и на службе. С 20 сентября 2011 года сексуальная ориентация не может быть основанием для отказа в праве служить в войсках.