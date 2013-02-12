Букмекеры: фаворитом в гонке за престол Папы является чернокожий кардинал

Фаворитом на престол Папы Римского после отречения Бенедикта XVI букмекеры называют чернокожего кардинала из Нигерии Фрэнсиса Аринзе.

Его ближайшим конкурентом называют другого африканца – Питера Терксона из Ганы.

Шансы именно этих кардиналов букмекерские конторы оценивают выше остальных претендентов.

Ставки на Аринзе, который был одним из ближайших советников покойного Иоанна Павла II, принимаются с коэффициентом 15 к 8.

Третьим фаворитом "папской" гонки считается канадец Марк Уэлле. Таким образом, как считает западная пресса, отречение Бенедикта XVI может ознаменовать собой не только завершение эры германо-польского дуэта, руководившего Римско-Католической церковью с 1978 года, но и "ее прощание с Европой".

По мнению экспертов, появление чернокожего понтифика стало бы серьезным политическим сигналом.

"Есть слухи, что они ищут нового кандидата среди африканских или латиноамериканских кардиналов. Но проблема в том, что эти новые люди не имеют достаточно сил внутри бюрократических структур Ватикана. Сейчас идет ожесточенная борьба, исход еще не определен. Все будет зависеть от расклада политических сил внутри Ватикана", - отметил бывший депутат Европарламента, итальянский политолог Джульетто Кьеза.

Как сообщал "Главред", 12 февраля Папа Римский Бенедикт XVI объявил об отречении от престола из-за возраста и плохого состояния здоровья.

Его отставка назначена на 28 февраля.

Это известие застало врасплох не только миллионы католиков по всему миру, но и для кардиналов: они, по большей части, давали нынешнему папе еще не один год понтификата.

Вместе с понтификом уйдут и все, с кем он вместе работал – префекты, министры и главы конгрегаций. Единственным духовным лицом, которому суждено остаться на должности, является великий пенитенциарий Католической церкви и глава Суда Ватикана кардинал Монтейру де Каштру.

Конклав кардиналов по избранию нового папы, как ожидается, состоится после 15-го марта. В Ватикане надеются, что смогут назвать имя нового понтифика до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 31 марта.

Бенедикт XVI – бывший кардинал Йозеф Ратцингер – занял престол 19 апреля 2005 года, спустя 17 дней после кончины Иоанна Павла II.