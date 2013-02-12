Букмекеры: фаворитом в гонке за престол Папы является чернокожий кардинал

Авторитетные букмекерские конторы главным фаворитом на престол Ватикана называют чернокожего кардинала из Нигерии.
Фаворитом на престол Папы Римского после отречения Бенедикта XVI букмекеры называют чернокожего кардинала из Нигерии Фрэнсиса Аринзе.
Его ближайшим конкурентом называют другого африканца – Питера Терксона из Ганы.
Шансы именно этих кардиналов букмекерские конторы оценивают выше остальных претендентов.
Ставки на Аринзе, который был одним из ближайших советников покойного Иоанна Павла II, принимаются с коэффициентом 15 к 8.
Третьим фаворитом "папской" гонки считается канадец Марк Уэлле. Таким образом, как считает западная пресса, отречение Бенедикта XVI может ознаменовать собой не только завершение эры германо-польского дуэта, руководившего Римско-Католической церковью с 1978 года, но и "ее прощание с Европой".
По мнению экспертов, появление чернокожего понтифика стало бы серьезным политическим сигналом.
"Есть слухи, что они ищут нового кандидата среди африканских или латиноамериканских кардиналов. Но проблема в том, что эти новые люди не имеют достаточно сил внутри бюрократических структур Ватикана. Сейчас идет ожесточенная борьба, исход еще не определен. Все будет зависеть от расклада политических сил внутри Ватикана", - отметил бывший депутат Европарламента, итальянский политолог Джульетто Кьеза.
Как сообщал "Главред", 12 февраля Папа Римский Бенедикт XVI объявил об отречении от престола из-за возраста и плохого состояния здоровья.
Его отставка назначена на 28 февраля.
Это известие застало врасплох не только миллионы католиков по всему миру, но и для кардиналов: они, по большей части, давали нынешнему папе еще не один год понтификата.
Вместе с понтификом уйдут и все, с кем он вместе работал – префекты, министры и главы конгрегаций. Единственным духовным лицом, которому суждено остаться на должности, является великий пенитенциарий Католической церкви и глава Суда Ватикана кардинал Монтейру де Каштру.
Конклав кардиналов по избранию нового папы, как ожидается, состоится после 15-го марта. В Ватикане надеются, что смогут назвать имя нового понтифика до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 31 марта.
Бенедикт XVI – бывший кардинал Йозеф Ратцингер – занял престол 19 апреля 2005 года, спустя 17 дней после кончины Иоанна Павла II.