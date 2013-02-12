Задержанным в Казахстане сотрудникам "Укрспецэкспорта" выдвинуто обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

Об этом заявил директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает УНИАН.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 февраля МИД Украины подтвердил задержание в Астане 26 января двух работников госкомпании "Укрспецэкспорт". Их подозревают в даче взятки в 200 тысяч долларов.

А казахское телевидение распространило заявление о задержании начальника Главного управления вооружений Министерства обороны Казахстана Алмаза Асенова по подозрению в получении крупной взятки. Асенов подозревается в получении 200 тысяч долларов. В Министерстве обороны генерал-майор Асенов отвечал за закупку, модернизацию и утилизацию различных видов вооружений. Отмечается, что все крупные контракты проходили именно через его управление.