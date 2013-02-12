Папа Римский три месяца назад перенес операцию на сердце - СМИ

Папа Римский Бенедикт XVI, объявивший о решении отречься от престола, около трех месяцев назад перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает итальянская газета Sole-24-ore, пишет Интерфакс.

По данным издания, операция, предполагавшая замену кардиостимулятора, была успешно проведена известным итальянским кардиохирургом Луиджи Кьяриэлло и не повлекла никаких осложнений.

Сама операция и все связанные с ней реабилитационные мероприятия прошли в условиях строгой конфиденциальности.

Никто из окружения понтифика, также как и сам Кьяриэлло, не давали никаких комментариев по поводу состояния здоровья понтифика, отмечает газета.

Напомним, 11 февраля, 85-летний Папа Римский Бенедикт XVI заявил о желании отречься от своего престола. По словам самого Папы, его решение было добровольным - просто "нет больше сил, чтобы исполнять все свои обязанности".

"По этой причине, а также хорошо осознавая всю серьезность этого акта, при полной свободе я заявляю, что я отказываюсь от служения в качестве Римского епископа, преемника святого Петра", - процитировал Бенедикта представитель Ватикана, сообщив, что официально отречение состоится 28 февраля.

Также официальный Ватикан заявил, что новый Папа, может быть избран в начале Страстной недели, 24 марта.