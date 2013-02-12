В Японии поезд влетел в заполненную людьми платформу: 16 пострадавших

На западе Японии произошла страшная авария. Водитель пассажирского поезда не справился с управлением и на полной скорости влетел в заполненную людьми платформу. В результате инцидента пострадали 16 человек, однако, по данным местных властей, это число может возрасти, сообщает Naharnet.

Авария произошла на одной из станций в пригороде Такасаго (префектура Хего). Поезд, врезавшийся в стоявший на переезде грузовик, вылетел с рельсов и, проехав около 200 метров по гравию, столкнулся с платформой. Среди прочих, ранения получили водитель автомобиля и машинист состава.

По словам фотографа Йомиури Шимбана, заснявшего изуродованный состав, мужчина, управлявший поездом, находится в тяжелом состоянии. Первые два из шести вагонов поезда по-прежнему стоят в стороне от железнодорожных путей. На месте аварии работает полиция и сотрудники скорой помощи.

Напомним, на востоке Австралии в городе Брисбен пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в здание вокзала.

Поезд протаранил гардеробную, туалеты и повредил стену вокзала. Причины инцидента выясняют правоохранители.

В результате аварии 14 человек получили ранения. 10 пассажиров попали в больницу с легкими травмами. Чудом никто не погиб.