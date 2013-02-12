СМИ рассказали пророчества о Папах: следующий Папа Римский будет последним

Испанская газета Voz De Galicia, после заявления Папы Римского Бенедикта XVI об отречении от престола, опубликовала на своих страницах старинное пророчество ирландского епископа Святого Малахия (1094-1148).

Это пророчество пока не опровергнуто событиями, в отличие от предсказаний о Папах, которые приписываются Нострадамусу или Пресвятой Деве Гарабандальской.

"Нострадамус предсказал, что преемник Иоанна Павла II будет убит в самом центре Италии и что это событие расколет Католическую церковь и Св.Престол", - говорится в статье. Гонсало Эчеверри, автор книги "Нострадамус и война между исламом и Западом", утверждает: Нострадамус предсказал, что преемнику Бенедикта "суждено бежать из Рима из-за нападения мусульман".

Девочки из испанского Сан-Себастьяна-де-Гарабандаль, которым в 1961 году явилась Пресвятая Дева, утверждали: после Иоанна XXIII будут лишь три Папы, а потом наступит "конец времен". Но с тех пор Пап было уже четыре, Бенедикт - четвертый.

Что до пророчества Малахии, где каждому Папе дается краткая характеристика, то в этом тексте Иоанн Павел II назвал "Папой усталости", Бенедикту XVI соответствует фраза "от славы к забвению", а о 112-м по счету Папе сказано: это будет "Петр Римлянин", и при нем "город семи холмов будет разрушен". Есть версии, что при новом Папе произойдет то ли конец света, то ли гибель Католической церкви.

Некоторые отождествляют с "Петром Римлянином" кардинала Бертоне, который на время выборов Папы станет и.о. главы государства Ватикан, говорится в публикации.

Напомним, в ночь после заявления об отречении Папы Римского в купол собора Святого Петра ударила молния.

Отметим, многие церковнослужители восприняли как особый небесный знак то, что в ночь после объявления об отречении Бенедикта XVI от престола в купол собора святого Петра ударила молния.