В Аргентине на глазах у туристов обрушился уникальный ледник

Фотографу-любителю Кристиану Гроссо удалось запечатлеть кадры, которые разлетелись по всему миру. Он умудрился снять масштабное обрушение ледника на фото и видео. Гроссо зафиксировал момент, когда огромные глыбы льда обрушиваются в воду, наделав много шума и брызг.



Как выяснилось, в кадр попала часть крупнейшего ледника в Патагонии под названием Перито-Морено, отмечает International Science Time.



Кадры обрушения ледяного моста, с огромным всплеском падающего в воду, попали в Интернет благодаря ученому NASA Джиму Фостеру, который разместил снимок Гроссо на ресурсе Earth Science Picture Of The Day.



Этот ледник уникален тем, что он расположен между озером Аргентино и его ответвлением Брасо Рико и образует своеобразную естественную дамбу между частями водоема.



"У большинства ледников не бывает такой траектории. Такие мосты и туннели, по крайней мере, в таком масштабе, встречаются крайне редко", - отметил Фостер.

Сам обвал произошел 19 января 2013 года. Впрочем, по мнению ученых, в этот раз глобальное потепление не повинно в произошедшем – это происходит довольно регулярно. Впервые ледник прорвало еще в 1917 году, смыв при этом древний лес чилийского мирта. Предпоследний прорыв произошёл 8-9 июля 2008 года. А в марте 2012-го из-за давления воды образовался большой разрыв во льду, который и стал причиной окончательного обвала.



Ледник Перито-Морено, расположенный в национальном парке Лос-Гласиарес, имеет площадь 250 квадратных километров, и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато - третий по величине запас пресной воды в мире.