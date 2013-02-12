Сатирическая книга о Гитлере стала хитом продаж в Германии

Опубликованная в сентябре 2012 года сатирическая книга об Адольфе Гитлере "Он снова здесь! " стала хитом продаж в Германии этой зимой.

По сюжету книги, Гитлер просыпается летом 2011 года на пустом дворе в районе Берлина Митте. Через 66 лет после войны экс-диктатору приходится приспосабливаться к новому миру: общаться с иностранцами и принять тот факт, что канцлер - женщина. По ходу описанных событий Гитлер начинает новую карьеру на телевидении.

"У Гитлера был и есть юмористический потенциал, как и у любого другого строгого и упрямого человека. Кроме того, его можно отлично стилизовать: усы, пробор, униформа, то, как серьезно он сам себя воспринимает, – все это можно легко сделать комичным. Все шутки построены на том, что в книге он думает удивительно логично и следует собственной картине мира", - приводит издание Die Welt слова автора книги, Тимура Вермеса.

"Он снова здесь! " опубликована 13 сентября 2012 года, нынешнее издание вышло тиражом 400 тысяч экземпляров. Прилагаемая аудиокнига уже получила награду Золотая пластинка за 100 тысяч проданных экземпляров.

Напомним, в минувшем году пейзаж кисти Адольфа Гитлера Ночное море продали за 32 тысячи евро на закрытом аукционе в Словакии.