В России призывников будут отправлять в "горячие точки" уже через 4 месяца службы

12 февраля 2013, 21:16

Ранее срочников можно было направлять для выполнения таких задач "после прохождения ими военной службы в течение не менее шести месяцев" 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ и внес изменения в Положение о порядке прохождения военной службы.

Исходя из документа, срочников российской армии теперь можно отправлять на войну спустя четыре месяца после призыва, передает "Интерфакс". 

 Изменения касаются порядка направления военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения), для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях).

Ранее срочников можно было направлять для выполнения таких задач "после прохождения ими военной службы в течение не менее шести месяцев" и после подготовки по военно-учетным специальностям.

Указ от 11 февраля 2013 года разрешил направлять солдат-срочников после прохождения ими военной службы в течение "не менее четырех месяцев".

Как отмечают российские СМИ, с инициативой сокращения для служащих по призыву сроков боевой подготовки Минобороны выступило еще в октябре 2012 года.

Прошлая редакция положения о военной службе, предусматривавшая полугодовую подготовку для новобранцев, была принята еще до сокращения службы по призыву с двух до одного года. При этом срок подготовки в учебных центрах остался прежним - полгода.

Использование неопытных солдат во время боевых действий стало предметом ожесточенного общественного обсуждения во время первой войны в Чечне, хотя туда их отправляли только после "учебки". Из-за больших потерь среди военнослужащих в ходе первой чеченской кампании президент Борис Ельцин в 1998 году издал указ, согласно которому военнослужащие могли направляться в зону боевых действий только на добровольной основе. Но уже спустя год, когда начиналась вторая чеченская война, этот указ был заменен положением о военной службе, по которому срочники вновь направлялись в зону военных действий спустя полгода подготовки в учебных центрах.

Инициативу президента не поддерживает замглавы Московского объединения организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов, гвардии полковник Алексей Шабашов. "Я, конечно, возражаю, надо контрактников отправлять, а пацанов молодых, которые отслужили четыре месяца, отправлять в горячую точку - это лишние жертвы, лишние потери, - объяснил Шабашов. - Если мы хотим сделать армию, наполовину состоящую из контрактников, то логично отправлять в горячие точки только контрактников". С его точки зрения, и года службы тоже недостаточно, за это время современного специалиста не подготовить.

Эксперт напоминает о намерении Минобороны резко увеличить численность контрактников - об этом говорили официальные представители ведомства еще в конце 2011 года. Но с тех пор численность профессиональных военнослужащих в ВС осталась примерно на том же уровне, около 200 тыс. человек.

Неудовлетворительная подготовка срочников беспокоит и Государственную думу, однако там предлагают иной рецепт. В конце прошлой осени в парламенте заговорили о необходимости вновь увеличить срок службы по призыву с года до полутора.

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