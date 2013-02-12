Совбез ООН решительно осудил проведение КНДР ядерного испытания

Совбез ООН незамедлительно начнет работать над ответными мерами в связи с ядерным испытанием, которое КНДР провела в ночь на 12 февраля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление по итогам заседания СБ.

В частности, США уже выступили с предложением ужесточить санкции против КНДР, пишет РИА Новости.

Так, постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс после экстренного заседания СБ ООН заявила: "Мы будем обсуждать дальнейшие меры. Это не только усиление существующих мер, но и усиление режима санкций, который уже и так достаточно строгий".

Отвечая на вопрос, идет ли речь о финансовых санкциях, она отметила, что работа будет вестись "по этим и всем категориям (санкций), которые мы считаем необходимыми".

СБ ООН решительно осудил ядерное испытание, проведенное в КНДР, и назвал его серьезным нарушением резолюций, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Южной Кореи Кима Сун Хвана (Kim Sung-Hwan).

Министр зачитал текст коммюнике, в котором подобные испытания названы "явной угрозой для мира и международной безопасности".

Между тем, КНДР считает, что проведенные ядерные испытания являются мерой самообороны и не противоречат международному праву, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе посольства КНДР в РФ. В документе, со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР, указывается, что "ядерное испытание является справедливым шагом самообороны, который не противоречит международному праву".

В документе посольства говорится также, что "изначально у нас не было ни необходимости, ни планов проводить ядерные испытания", так как "потенциалы ядерного сдерживания уже имели вполне надежные возможности, достаточные для мгновенного уничтожения путем нанесения точных ударов по очагам агрессии, которые находятся в любой точке планеты".

Однако "США вновь жестоко нарушили наше право на космические пуски, и, вместо того, чтобы извиниться за это, раньше других приступили к выполнению "резолюции о санкциях", повышая таким образом накал враждебности…".

Центральное телеграфное агентство Кореи во вторник обнародовало сообщение об успешном проведении подземных ядерных испытаний — подрыва "легкой и компактной бомбы" большой разрушительной силы. Инициатором экстренного заседания СБ ООН стала Южная Корея.