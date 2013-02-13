Обама назвал дату окончания войны в Афганистане

Президент США Барак Обама официально пообещал до конца 2013 года вернуть из Афганистана 34 тысячи американских военных, а до конца 2014 года полностью завершить войну в этой стране.

Об этом американский лидер заявил в своем послании Конгрессу, сообщает РИА "Новости".

"Мы уже вернули на родину примерно 33 тысячи храбрых военнослужащих. Этой весной наши силы возьмут на себя функцию поддержки, а руководство примут афганские службы безопасности. В течение года еще 34 тысячи американских военных вернутся домой из Афганистана. Сокращение войск продолжится. И к концу следующего года война в Афганистане завершится", - подчеркнул Обама.

Накануне в афганских СМИ появились сообщения, что перед тем, как сделать это заявление, Обама проинформировал о своих планах афганскому президенту Хамиду Карзаю, британскому премьеру Дэвиду Кэмерону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В настоящий момент в Афганистане проходят службу около 66 тысяч американских военнослужащих.

По мнению наблюдателей, военное командование США интенсифицирует усилия по подготовке вывода своего воинского контингента из Афганистана.

Однако Белый дом еще не принимал окончательного решения, останутся ли американские войска в Афганистане после 2014 года, когда страну покинут основные силы контингента НАТО