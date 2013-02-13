Южная Корея на границе с КНДР установила крылатые ракеты

Южная Корея установила вдоль границы с КНДР крылатые ракеты, которые способные поразить цели на всей территории страны.

Кроме того, после испытания ядерного оружия в Сеуле решили ускорить разработку баллистической ракеты с дальностью полета 800 км.

Такая ракета сможет достичь любой точки на территории Северной Кореи.

В стране будут ускорены работы по созданию системы обнаружения и уничтожения северокорейских ракет.

Южная Корея также запланировала создание системы национальной противоракетной обороны, направленной против Севера.

Ранее в МИД КНДР заявили о готовности предпринять новые, более масштабные меры после проведенного ядерного испытания, при этом о каких именно действиях идет речь, дипломаты не уточнили.

Тем временем, по мнению экспертов, Пхеньян намекает на возможность проведения еще двух ядерных испытаний большей мощности.

Разведка Южной Кореи также пришла к выводу, что КНДР в ближайшее время может провести еще одно подземное ядерное испытание. За эту версии говорит тот факт, что на атомном полигоне в Пхунгери на северо-востоке страны подготовительные работы велись сразу на двух подземных тоннелях.

Эксперты не исключили, что Северная Корея проведет еще один подземный ядерный взрыв, если против страны будут введены очередные санкции.

Тем временем, действия КНДР уже осудили ряд стран и международных организаций, среди которых НАТО, ООН, ЕС, США, Германия, Великобритания, Австралия, Япония, Китай, Россия и Франция. В частности, Совет Безопасности ООН вчера на экстренном заседании принял решение немедленно начать работу над резолюцией, в которой будут содержаться ответные меры.

О своем осуждении ядерных испытаний в КНДР заявил и МИД Украины.