Новые подробности отречения Папы: его кольцо разобьют, а СМИ "нашли" преемника

Папу Римского Бенедикта XVI, который объявил о своем отречении, предупредили, что он не сможет покинуть престол до конца февраля в связи с мероприятиями, в которых обязан принять участие.

Об этом со ссылкой на итальянское издание La Repubblica передает Inopressa.

Также стало известно, что кольцо понтифика, которое по традиции снимается после смерти каждого Папы, будет "разбито", а все предметы, связанные с пребыванием Йозефа Ратцингера на посту понтифика, будут изъяты из использования.

Последняя аудиенция Папы состоится в среду, 27 февраля. В ней примут участие дипломаты, кардиналы, епископы и другие официальные лица.

В итальянских СМИ появилось предположение, что текст важнейшего послания о надежде и милосердии будет опубликован в ближайшее время, однако глава пресс-службы Ватикана, священник Федерико Ломбарди пояснил, что эта энциклика не будет опубликована до конца месяца.

Послание готовилось понтификом совместно с президентом Папского совета, монсеньором Рино Физикеллой.

Участие этого иерарха в подготовке столь значимого документа, отметили журналисты, дает основания предполагать, что именно он будет преемником Бенедикта XVI.

Также пока неясно, какой титул будет носить Йозеф Ратцингер после ухода на покой.

Федерико Ломбарди не исключил, что Папа станет почетным епископом Рима.