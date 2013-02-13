Иран форсировал ядерные разработки

Иран начал установку новых центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Натанге.

Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси Давани, передает РИА "Новости".

"Начиная с прошлого месяца на комплексе имени шахида Ахмади Рошана (в Натанзе) началась установка нового поколения этих машин", - заявил Давани.

При этом он не сообщил модель и характеристики новых центрифуг.

Отметим, что утром 13 февраля в Тегеран для переговоров по иранской ядерной программе прибыла делегация МАГАТЭ.

Предыдущая встреча представителей МАГАТЭ и властей Ирана закончилась в Тегеране 17 января, и тогда сторонам не удалось согласовать подход к решению спорных вопросов.

В конце января стало известно, что Иран проинформировал Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) о планах увеличить число современных центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в городе Натанга.

Ядерный объект регулярно посещают в рамках двустороннего соглашения инспекторы МАГАТЭ.

США, а также некоторые другие страны Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома.

Тегеран заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.