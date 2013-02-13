Ватикан назвал дату избрания нового Папы

Официальный Ватикан назвал дату избрания преемника Бенедикта XVI на престоле Папы Римского – имя нового понтифика будет названо с 15 по 20 марта.

Как известно, главу Римско-Католической церкви избирает конклав кардиналов. Как сообщил глава пресс-центра Ватикана Федерико Ломбарди, конклав гарантировано должен собраться в период 15-20 дней после отречения Бенедикта XVI, которое назначено на 28 февраля.

Напомним, в понедельник, 11 февраля, 85-летний Папа Римский Бенедикт XVI сделал историческое заявление, выразив желание отречься от своего престола.

По словам самого Папы, его решение было добровольным, поскольку у него "нет больше сил, чтобы исполнять все свои обязанности".

"По этой причине, а также хорошо осознавая всю серьезность этого акта, при полной свободе я заявляю, что я отказываюсь от служения в качестве Римского епископа, преемника святого Петра", - заявил Бенедикт.

Официально отречение назначено на 20 часов 28 февраля.

Также официальный Ватикан заявил, что новый Папа может быть избран в начале Страстной недели, 24 марта.

В то же время глава пресс-службы Ватикана, падре Федерико Ломбарди опроверг сообщение о том, что причиной решения об отречении от престола 85-летнего Бенедикта XVI стало состояние его здоровья.

Между тем, 12 февраля появилась информация о том, что недавно Бенедикт XVI перенес операцию на сердце.

Эту информацию подтвердили в Ватикане, отметив, что это было несложное вмешательство, которое предполагало всего замену батареек в кардиостимуляторе.