В Сирии погиб генерал иранского спецназа

На территории Сирии погиб генерал элитного подразделения иранской армии – Корпуса стражей исламской революции – Хасан Шатари.

Его тело было доставлено в Тегеран 14 февраля, передает ИТАР-ТАСС.

В Иране объяснили, что генерал-майор Шатари был убит "израильскими наемниками и бандитами", когда он следовал по автомагистрали Дамаск-Бейрут.

Официальный Тегеран также напомнил, что Шатари провел всю восьмилетнюю войну с Ираком 1980-1988 годы на фронте, командуя военно-строительными частями.

В последние годы он возглавлял "Штаб восстановления (экономики) Ливана и Сирии", базирующийся в Бейруте.

В частности, иранские военные строители из состава КСИР активно участвовали в восстановлении южных районов Ливана, разрушенных в ходе ливано-израильской войны 2006 года.