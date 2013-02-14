Украинская милиция помогла задержать в Москве врага Деда Хасана

Украинская милиция помогла задержать в Москве "вора в законе" Руслана Лебедя по кличке Руслан Борисовский, который входил в мафиозный клан, противостоявший "законнику" Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан.

"Как сообщил источник в правоохранительных органах, Руслан Лебедь был задержан в российской столице 13 февраля в результате совместной операции сотрудников МВД РФ и ГУБОП Украины. Оперативники обнаружили у него наркотики и поддельный паспорт", - отмечается в сообщении.

По словам источника, Руслан Лебедь стал "вором в законе" только в декабре 2012 года. Тогда в ОАЭ была проведена сходка, которую организовали главные оппоненты Аслана Усояна - "законники" Джемал Микеладзе (Джемо), Ровшан Джаниев (Ровшан Лянкоранский) и Александр Бор (Тимоха).

Дед Хасан не признал этих 16 гангстеров "ворами в законе", а вскоре его убили. Клан покойного решил мстить как организаторам сходки, так и коронованным на ней мафиози. В частности, были убиты Руфат Насибов (Руфо Гянджанский) и Астамур Гулия (Астик Сухумский), получивший статус "законника" в декабре 2012 года. Кроме того, появилась информация, что в Стамбуле расправились с Ровшаном Джаниевым, однако она пока не получила подтверждения.

Напомним, 16 января в центре Москвы был убит 75-летний Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан.