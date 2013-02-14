В Дагестане смертник подорвал пост полиции: четверо погибших

Мощность взрывного устройства, которое привел в действие террорист-смертник на посту ДПС в дагестанском Хасавюрте, по предварительным данным, составила 100-120 кг в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, четверо сотрудников скончались на месте. Взрыв в квалифицируется как террористический акт.

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, взрывное устройство, было начинено поражающими элементами. "По данным следствия, автомашина была начинена взрывным устройством с поражающими элементами неустановленными лицами, которые в ночь на 14 февраля 2013 года под угрозой применения оружия отобрали автомобиль у местного жителя, занимающегося частным извозом", - сказал Маркин.

Он также подчеркнул, что на место происшествия для оказания практической помощи в расследовании направлены опытные криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, сегодня, примерно, в 07:00 (по киевскому времени) при въезде в город Хасавюрт со стороны Махачкалы при досмотре автомашины водитель привел в действие взрывное устройство большой мощности, в результате взрыва погибли три сотрудника полиции, шестеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, один считается без вести пропавшим. Зданию поста ДПС и служебным автомашинам причинен большой ущерб. На месте взрыва образовалась воронка диаметром до 4 метров и глубиной до 1,5 метра. Погибшие и раненые полицейские являются прикомандированными сотрудники МВД России по Вологодской области.

Как отметили ранее в МВД РФ по Дагестану, благодаря бдительности сотрудников полиции на посту ДПС в Хасавюрте был предотвращен теракт, в котором могли пострадать мирные жители города.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, следственными органами СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.205 УК РФ - "Террористический акт", ст. 317 - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", ст.222 - "Незаконный оборот оружия", и ст.223 - "Незаконное изготовление взрывных устройств".

видео: vesti.ru