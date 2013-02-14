Большой адронный коллайдер остановлен на два года

Большой адронный коллайдер утром 14 февраля приостановил свою работу на два года.

Остановка работ связана с длительным ремонтом, который должен завершиться в ноябре 2014 года.

В ходе первой длительной модернизации сотрудники Коллайдера планируют проинспектировать и заменить 10 170 высоковольтных соединений между сверхпроводящими магнитами.

Неполадки с этими соединениями привели к остановке работы Коллайдера в сентябре 2008.

Также планируется усилить защиту чувствительного электронного оборудования в тоннеле от ионизирующего излучения. Модернизация в ЦЕРНе коснется не только основного, 27 километрового коллайдера, но и вспомогательных: протонного синхротрона (PS) и протонного суперсинхротрона (SPS).

После модернизации энергия частиц в БАКе должна возрасти с 8 до 13 тераэлектронвольт. Помимо этого, увеличится его светимость - число столкновений между частицами за определенное время.

В конце 2012 года БАК уже останавливали на небольшой период ремонта, однако уже в январе эксперименты были возобновлены. Ученые сталкивали в Коллайдере протоны и ионы свинца с целью проведения наблюдений за кварк-глюонной плазмой.

Главным результатом работы Коллайдера к настоящему моменту является открытие частицы, напоминающей бозон Хиггса. Об открытии было объявлено в августе прошлого года. Совершивших его ученых уже успели наградить физической премией Миллера.