Путин пообещал ФСБ, что интеграцию в бывшем СССР не остановить

Президент России Владимир Путин считает, что никакими окриками и одергиваниями интеграция на постсоветском пространстве остановлена не будет.

Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ФСБ, сообщает Газета.ru.

"Мы слышали ряд недавних нервозных, откровенно раздраженных высказываний относительно интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Отнесем их на счет эмоциональной риторики этих политиков", - сказал Путин.

"Тесная интеграция – это объективный общемировой процесс, и никакими окриками и одергиваниями он не будет остановлен, в том числе на нашей территории остановлен быть не может", - заверил он.

При этом президент РФ отметил, что Россия может столкнуться с попытками затормозить интеграционную работу.

Путин также отметил, что любые вмешательства во внутренние дела России недопустимы, сообщает РИА "Новости".

"Любое прямое или косвенное вмешательство в наши внутренние дела, любые формы давления на Россию, на наших союзников и партнеров недопустимо", - заявил президент РФ.

Путин также отметил, что люди все активнее используют организации и объединения, выступают с инициативами, шире пользуются правами по созданию политических партий – и эти процессы будут поддержаны государством.

"Но ни у кого нет монополии на право говорить от всего российского общества, тем более у структур, управляемых и финансируемых из-за рубежа", - заявил Путин.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2010-м тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев тоже заявил, что для России крайне важным и приоритетным остается интеграция и сотрудничество с партнерами по СНГ.