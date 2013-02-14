В Дагестане уничтожают боевиков: погибли 8 человек

В ответ на взрыв в Хасавюрте 100-килограмовой бомбы, из-за которой погибли четыре человека, российские силовики провели в Дагестане спецоперацию, в результате чего были уничтожены шесть боевиков, предположительно причастных к организации теракта на посту ДПС.

Об этом со ссылкой пресс-центр МВД РФ сообщает РИА Новости.

"Активная фаза спецоперации завершена. Уничтожено шесть участников незаконных вооруженных формирований", — отметили в пресс-центре.

Во время боестолкновения погиб майор полиции, военнослужащий центра специального назначения "Витязь".

Ранее "Главред" сообщал, что утром 14 февраля на въездном посту ДПС Хасавюрта террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли четыре полицейских, еще шестеро попали в больницу. Мощность бомбы составила 100-120 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ранее сообщалось, что один из уничтоженных в Дагестане боевиков может быть организатором этого теракта.