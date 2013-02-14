В Сирии боевики захватили автобус с 45 заложниками

В Сирии группа боевиков похитила 45 человек, преимущественно женщин и детей, направлявшихся на автобусе из провинции Идлиб в Дамаск.

Об этом со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Маядин" сообщает РИА Новости.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Напомни, что конфликт между вооруженной оппозицией и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. Жертвами насилия в стране стали порядка 60 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 20120го сирийские боевики захватили в плен гражданку Украины Анхар Кочневу, за которую потребовали выкуп в 50 млн долл.