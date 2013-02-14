Путин хочет рассекретить, сколько у России нефти и газа

Президент РФ Владимир Путин считает, что о необходимости снять гриф "секретно" с данных о природных запасах России, в том числе о запасах нефти и газа.

Об этом со ссылкой на "Голос Америки" сообщает zn.ua.

Выступая на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, президент объяснил, что в стране, где работают международные компании и проводится международный аудит, "подобная секретность - это явный анахронизм".

Путин считает, что необходимо разработать новую классификацию природных запасов по международным стандартам: "по мнению специалистов, есть много положительного в нашей системе оценки, поэтому будем стремиться к тому, чтобы она была максимально близкой и понятной нашим коллегам из-за рубежа". Сведения об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых РФ, в том числе о балансовых запасах нефти и растворенного в ней газа, являются государственной тайной с 1993 года.

Заместитель директора Центра оценки сырьевых активов Олег Анашкин считает, что если гриф секретности будет снят, это станет действительно важным решением, особенно для инвесторов. Он объяснил, что часть месторождений и исследований сегодня недоступны инвесторам и частным компаниям: "Последние стратегические месторождения были переданы во владение "Роснефти". Эксперты полагают, что на сегодняшний день стратегических объектов у нас больше не существует, наверно. А это самые интересные объекты".

За отмену монополии "Газпрома" после этого выступил и глава "Роснефти" Игорь Сечин. На своем выступлении на заседании Комиссии он попросил поставить вопрос о либерализации экспорта на газ. Но сразу оговорился: речь, в данном случае, идет только о сниженном газе.