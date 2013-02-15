На Россию рухнул метеорит, напугав жителей огненными вспышками

В России над Челябинской областью прошел метеоритный дождь, пожара на территории не последовало. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в Уральском региональном центре МЧС России, пишет ИТАР-ТАСС.

"По предварительным данным, вспышки, которые увидели местные жители, вызваны метеоритным дождем", - сказали в ведомстве.

В пресс-центре МВД РФ подтвердили, что в результате выпадения метеоритного дождя во многих домах выбиты стекла.

Там подчеркнули, что это природное явление никаких возгораний на территории не вызвало.

В МЧС отметили: "Идет обследование территории. Жертв и разрушений нет. Угрозы жизни и здоровью населения нет".

Ранее в правоохранительных органах Уральского федерального округа сообщили, что в результате в некоторых домах треснули стекла. Собеседник агентства подчеркнул, что никаких авиакатастроф в воздухе, как предполагали некоторые очевидцы произошедшего, не было.

По наблюдениям XIX-XX веков было зафиксировано несколько сотен метеоритных дождей, которые происходили ночью.

Метеоритный дождь - это множественное падение более мелких метеоритов вследствие разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю. При выпадении метеоритного дождя образуется кратерное поле.

видео: vesti.ru