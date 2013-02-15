150 человек пострадали от падения метеорита в России

На Урале до 150 человек возросло число пострадавших от падения обломков метеорита, сообщили в пресс-центре МВД.

"По предварительным данным, за медпомощью уже обратилось более 100 человек, в основном по поводу порезов от стекол. Однако тяжелых травм никто не получил", - сказали в пресс-центре, пишет ИТАР-ТАСС.

Сотрудники полиции проводят работу по установлению мест падения обломков метеорита.

Как отметили в МВД, "Усиленные патрули обеспечивают общественный порядок, в зданиях, где выбиты стекла и есть разрушения, принимаются меры по сохранности имущества".

Кроме того, полицейские опрашивают и документируют показания свидетелей происшествия.

Всем пострадавшим от метеоритного дождя на Урале будут выплачены компенсации, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Челябинской области.

В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный природной стихией и количество пострадавших. "Проводится комплексный мониторинг территории, проверяются все поступающие сообщения, всем пострадавшим от стихии будут выплачены компенсации", - сообщили в пресс-службе.

По данным екатеринбургской обсерватории, над территорией Челябинской области сегодня прошел метеоритный дождь, который был вызван падением болида, отметили в пресс-службе МЧС РФ по Челябинской области.

Ранее в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в НЦУКС подтвердили, что, по предварительным данным, вследствие этого природного явления четыре человека пострадали, получив порезы выбитыми стеклами. В медицинских кругах уточнили, что помощь оказывается четырем ученикам школы №130 в Челябинске.

По предварительной оценке, над территорией Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы.

"Незначительные осколки метеорита достигли Земли и упали в малозаселенных участках местности в районе города Сатка Челябинской области", - сообщили в МЧС РФ.По данным МВД, метеорит упал в 80 км от Сатки. При этом во многих домах этого города, а также в Челябинске, выбиты стекла. Само небесное тело уже обнаружено.

Напомним, сегодня в Челябинской области упали обломки метеорита. В результате падения во многих домах областного центра выбиты стекла, в одной из школ есть пострадавшие, предварительно, от порезов.