Число пострадавших от падения метеорита в России возросло до 400

Число обратившихся за медицинской помощью после падения обломков метеорита в Челябинской области превысило 400 человек, сообщил представитель пресс-центра МВД России.

"На данный момент за помощью обратились более 400 человек", — сказал собеседник агентства, пишет РИА Новости.

"Эти данные постоянно меняются по мере поступления новой информации о зарегистрированных обратившихся", — отметили в пресс-центре.

Напомним, сегодня в Челябинской области упали обломки метеорита. В результате падения во многих домах областного центра выбиты стекла, в одной из школ есть пострадавшие, предварительно, от порезов.