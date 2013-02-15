Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших

15 февраля 2013, 10:53

В результате падения метеорита пострадали 1200 человек, среди них более 200 детей

  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: fedpress.ru
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: youtube.com
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: e1.ru
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: youtube.com
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: youtube.com
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: chel.dkvartal.ru
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: youtube
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших фото: youtube
  • Падение челябинского метеорита: сила ядерной бомбы и 1200 пострадавших Фото: EUMETSAT

15 февраля в небе над Челябинской областью России взорвался метеорит. В результате вторжения космического объекта пострадали 1200 человек.

В МВД сообщили, что среди пострадавших более 200 детей, а ученые заверили,  что падение метеорита - очень редкое явление. 

Позднее в Российской академии наук предположили, что небесное тело могло быть не метеором, а кометой, которая в основном состоит изо льда.

В свою очередь, эксперт по паранормальным явлениям считает, что упавший под Челябинском метеорит был сбит НЛО.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию и заявил, что увидел американский след в падении метеорита в России.

Он считает, что никакого падения обломков метеорита на Урале не было, а на самом деле это американцы испытывали оружие.

Жириновский добавил, что космос - это вселенная и там свои законы. "Там ничего никогда не упадет. Падают - это люди делают. Люди начинают войны, провокаторы", - сказал лидер ЛДПР.

На ликвидацию последствий взрыва небесного тела были направлены около 24 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники. 

Между тем, ученые Уральского федерального университета, принимавшие участие в поиске осколков метеорита, в интернете провели трансляцию, показав найденные частицы небесного тела: они представляют собой осколки черного цвета размером до 1 см.

Специалисты NASA сравнили взрыв метеорита над Челябинском по мощности с ядерной бомбой над Хиросимой.

Мощность взрыва, произошедшего в момент входа в атмосферу метеорита  на Урале, составила от 300 до 500 килотонн. Это примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В свою очередь, голкипер челябинского "Трактора" Андрей Мезин рассказал, что взрыв в Челябинске, который произошел в результате падения метеорита, заставил подумать о возможном начале войны.

Челябинская учительница Юлия Карбышева спасла от травм класс из 44 детей, когда в городе упал метеорит, а сама оказалась в больнице.

Осколки стекла порезали Карбышевой сухожилия на левой руке и бедре. Но, несмотря на боль, она приказала всем детям быстро одеться и вывела их из здания школы на улицу.

В МВД заявили, что обнаружили три места падения осколков метеорита. Власти Челябинской области насчитали почти 300 зданий, социальных объектов и школ, в которых выбило окна.

Представитель Центрального военного округа заявил, что диаметр воронки на месте предполагаемого падения одного из обломков метеорита на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области составляет около 6 метров.

В Интернете появились первые снимки с места падения метеорита в Челябинской области, с озера Чебаркуль, где сейчас работают военные и полицейские.

Однако позднее версия о том, что воронка на берегу озера возникла в результате падения метеорита не подтвердилась.

Также, после обследования водолазами МЧС РФ дна озера, обломков метеорита найдено не было

18 февраля власти Челябинской области заявили об окончании поисков обломков метеорита. По их данным, никаких следов небесного тела на земле обнаружено не было.

Также фотографию следа метеорита получил Европейский геостационарный метеоспутник Meteosat-10. На снимке можно рассмотреть облака пара, возникшие в атмосфере в результате падения метеорита.

По данным МЧС РФ, падение метеорита наблюдалось сразу в нескольких регионах Урала, Поволжья, а также Казахстана. Кроме того, о метеоритном дожде сообщили жители Башкирии, однако подтверждений от МЧС пока нет.

По данным пресс-служб, в небе был замечен объект, двигавшийся с большой скоростью, а вскоре произошли три хлопка. Ударной волной выбиты стекла в большом количестве домов Челябинска и прилегающих к ним Коркино и Копейска. На земле никаких остатков предметов после взрыва не обнаружено.

 

Однако взрывная волна, вызванная падением метеорита, разрушила часть склада на Челябинском цинковом заводе, а также выбила стекла в некоторых домах Челябинска. Серьезных разрушений нет, однако на фотографиях очевидцев видно, что в некоторых зданиях стекла вылетели вместе с рамами.

Метеоритный дождь на Урале был вызван осколками астероида, прошедшего сегодня утром близ Земли, сообщили  в региональном МЧС.

К месту ЧП, по данным МЧС, стянуто 20 тысяч человек личного состава, военные взяли под усиленный контроль важные объекты. Роспотребнадзор решил закрыть в Челябинской области все школы. 

 

По данным обсерватории Екатеринбурга, над территорией Челябинской области прошел метеоритный дождь в виде болидов. Яркую вспышку и огромный белый "хвост" от него высоко в небе, а также последовавшую за этим сильнейшую взрывную волну, принимали за НЛО, взорвавшийся самолет, затем упавший объект стали называть метеоритом.

"По уточненным данным, это был один метеорит, который сгорел при приближении к Земле и развалился на части", — сказали в МЧС РФ.

 

По материалам РИА Новости; ИТАР-ТАСС

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