Жириновский: падение метеорита было испытанием нового оружия США

Никакого падения метеорита на Урале не было, а разрушения в Челябинске вызваны испытанием нового оружия американцами.

Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА "Новости".

"Это не метеоры падают, это испытывается новое оружие американцами. Керри (госсекретарь США Джон Керри – прим. ред.) хотел предупредить в понедельник, искал Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – прим. ред.), Лавров в поездке. Хотел предупредить, что будет такая провокация, и она может коснуться и России", - заявил Жириновский.

Также политик отметил, что "космос – это вселенная и там свои законы".

"Там ничего никогда не упадет. Падают – это люди делают. Люди – поджигатели войны, провокаторы", - сказал Жириновский.

Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь

Накануне Госдеп заявил, что госсекретарь США Джон Керри уже третий день не может связаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который сейчас находится с поездкой в Африке.

В Госдепе уточнили, что Керри хочет обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг КНДР, а также в Сирии. В МИД РФ ответили, что получили 12 февраля из Вашингтона просьбу об организации срочного телефонного разговора, но переговорить в тот момент не представлялось возможным по причине перегруженного графика Лаврова.

Напомним, утром 15 февраля после падения метеорита в Челябинской области от местных жителей поступают многочисленные обращения о травмах, порезах и ушибах.

За помощью обратилось около 500 человек.

Как выяснили ученые, аномальным явлением в небе над Челябинской областью оказался болид весом в 1 килограмм, предсказать одиночки такого размера в атмосфере Земли было невозможно.