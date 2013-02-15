Очевидец о метеорите: грохот был такой, что думал война началась

15 февраля 2013, 12:54

Грохот от падения был такой, что я думал: все, война началась

Взрыв в Челябинске, который произошел в результате падения метеорита, заставил подумать о возможном начале войны.

Об этом рассказал голкипер челябинского "Трактора" Андрей Мезин, сообщает РИА Новости. 

По данным обсерватории Екатеринбурга, в 09.23 по киевскому времени над территорией Челябинской области прошёл метеоритный дождь в виде болидов. Незначительные осколки метеорита достигли Земли. Пресс-служба ХК "Трактор" сообщила, что ледовая арена "Трактор" в Челябинске получила механические повреждения в результате метеоритного дождя.

"Поначалу смеялись, но на самом деле ситуация очень серьезная, потому что бомбануло-то прилично. Я, по крайней мере, находился дома. У меня карниз отвалился, из розеток столбы дыма повалили. В тот момент я думаю: "Что происходит, сейчас только бы здание не рухнуло". Если честно, напугался. Я саму вспышку не видел, но грохот был такой, что я думал: все, война началась. Из окна выглянул посмотреть, что происходит, а там эта полоса дыма здоровая. Думал, может, самолет взорвался. В домах стекла повышибало, во дворце, где заливочная машина выезжает, ворота вырвало. Серьезно все. Это сейчас новость номер один в мире", - сказал по телефону Мезин.

"Когда бабахнуло, люди из зданий выбегали кто в чем, все не могли понять, что произошло. Утром ехал мимо института, там все студенты на улице стояли, проехать было невозможно", - добавил вратарь.

У хоккеистов "Трактора" была запланирована тренировка как раз после случившегося, ее решили не отменять. "Приехал на стадион, мы тут же в раздевалке с ребятам в YouTube нашли видео. Ничего не скажешь, красивые кадры... У нас народ с шутками это все воспринял. Ни у кого такого не бывало раньше, природное явление все-таки, и все немного в шоке. Но паники пока никакой. И тренировку у нас никто не отменял. Потренировались, и потом сразу пошла эвакуация, все-таки мало ли что... Молодежка должна была играть сегодня, отменили матчи", - рассказал Мезин.

По словам голкипера, в хоккейном клубе и во дворце "никто не паниковал". "Сейчас с тренировки я поехал в город - посмотрю, что происходит. Вообще не до шуток, конечно, и будем ждать, как дальше будут развиваться события. Говорят, что там еще какой-то астероид в ближайшее время будет проходить недалеко от земли, может, это от него камушек отвалился там (улыбается). Пока никто ничего не говорит, но вроде МЧС под контроль ситуацию взяло. Удивительно, как они это пропустили. Теперь говорят, что предупреждение было, но я, например, ничего не слышал", - заключил Мезин.

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Россия разрушения происшествие метеорит
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