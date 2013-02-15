Под Челябинском обломок упавшего метеорита образовал огромную воронку

Диаметр воронки на месте предполагаемого падения одного из обломков метеорита на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области составляет около 6 метров.

Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин., пишет РИА Новости.

"На берегу озера Чебаркуль, противоположного одноименному населенному пункту, военнослужащие отдельной танковой бригады обнаружили место предполагаемого падения одного из фрагментов метеорита - воронку диаметром около 6 метров", - сказал он.

Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь

По его словам, радиационный фон в месте падения не превышает нормы.

Напомним, сегодня в Челябинской области упал метеорит, нанеся значительный ущерб региону. Более 500 человек получили травмы.