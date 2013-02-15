Найдено место падения "челябинского метеорита": идет подсчет пострадавших

Обломки метеорита обнаружены в трех районах Челябинской области
Число пострадавших от взрывной волны после падения метеорита на Урале растет с каждым часом — на данный момент известно уже о более 500 пострадавших и боле 100 госпитализированных, большинство из которых — дети. Два человека находятся в реанимации, пишет РИА Новости.
В МВД заявило, что обнаружило три места падения осколков метеорита. Власти Челябинской области насчитали почти 300 зданий, социальных объектов и школ, в которых выбило окна. Ремонтные бригады уже сформированы и МЧС обещает до конца пятницы вставить стекла.
Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь
Президент России Владимир Путин поручил МЧС немедленно заняться оказанием помощи пострадавшим.
Напомним, сегодня в Челябинской области упали обломки метеорита. В результате падения во многих домах областного центра выбиты стекла. В результате падения осколков космического объекта пострадали 500 человек, среди них есть дети.