Найдено место падения "челябинского метеорита": идет подсчет пострадавших

Число пострадавших от взрывной волны после падения метеорита на Урале растет с каждым часом — на данный момент известно уже о более 500 пострадавших и боле 100 госпитализированных, большинство из которых — дети. Два человека находятся в реанимации, пишет РИА Новости.

В МВД заявило, что обнаружило три места падения осколков метеорита. Власти Челябинской области насчитали почти 300 зданий, социальных объектов и школ, в которых выбило окна. Ремонтные бригады уже сформированы и МЧС обещает до конца пятницы вставить стекла.

Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь

Президент России Владимир Путин поручил МЧС немедленно заняться оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, сегодня в Челябинской области упали обломки метеорита. В результате падения во многих домах областного центра выбиты стекла. В результате падения осколков космического объекта пострадали 500 человек, среди них есть дети.