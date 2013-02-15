В Малайзию вторглись 100 филиппинских повстанцев

Службы безопасности Малайзии проводят переговоры с сотней повстанцев-исламистов из Филиппин, высадившихся в калимантанской части страны и захвативших деревню в штате Сабах.

Вооруженные бойцы уверяют, что территория, на которой они высадились, является частью исторического государства Сулу, охватывавшего южные Филиппины и Калимантан, сообщает BBC .

По словам малайзийских полицейских, им удалось окружить деревню и провести мирные переговоры.

Филиппины до сих пор не разрешили территориальный спор с Малайзией, касающийся части территории Сабаха, в связи с чем Куала-Лумпур платит символическую компенсацию потомкам жителей султаната Сулу, проживающих на островной территории.