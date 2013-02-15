Беларусь прекратила продажу билетов в Украину

Железная дорога Беларуси временно приостановила продажу билетов на международные пассажирские поезда в сообщении с Украиной с 30 марта.

Об этом заявила замначальника отдела организации пассажирских перевозок пассажирской службы БЖД Константин Бояр.

"Это вызвано тем, что в соседней стране пока не определились с принятием решения о переходе на летнее время, в связи с чем украинскими железными дорогами приостановлена реализация билетов в сообщении с Беларусью и Россией", - уточнил специалист.

Данные меры необходимы, чтобы исключить возможные конфликтные ситуации с пассажирами после перехода на летнее время. После того как украинская сторона примет какое-либо решение, расписание международных поездов будет откорректировано, и продажи возобновятся.

"Эта технология применяется всеми железнодорожными администрациями ", - заметил специалист. ОАО "РЖД" также официально объявило о приостановлении продаж проездных документов в Украину.

Бояр отметил, что в настоящее время нельзя приобрести билеты на поезда в Украину с 30 марта в прямом сообщении и на некоторые составы, идущие транзитом через Украину в Россию, с 29 марта. Проездные документы до этих чисел реализуются в штатном режиме.

При этом специалист констатировал, что железнодорожное сообщение Беларуси с украинскими городами пользуется наибольшим спросом в летние месяцы.

Ранее "Главред" сообщал, что Российские железные дороги тоже временно приостановили продажу билетов на поезда в Украину с 30 марта.