Опубликовано фото челябинского метеорита из космоса

Европейский геостационарный метеоспутник Meteosat-10 получил фотографию следа метеорита, упавшего 15 февраля в районе Челябинска. Изображение опубликовано на страничке Европейской организации спутниковой метеорологии на фотохостинге Flickr.

На снимке можно рассмотреть облака пара, возникшие в атмосфере в результате падения метеорита. Геостационарный спутник находится существенно западнее Челябинска, поэтому фотография сделана сбоку, сообщает lenta.ru.

Фотография получена с помощью инструмента SEVIRI, предназначенного для наблюдения за состоянием атмосферы. SEVIRI снабжен 12 каналами, чувствительными к разным длинам волн света, однако опубликованное изображение сделано в оптическом диапазоне (канал HVR).

Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь

Спутник Meteosat 10 входит в европейскую систему метеоспутников EUMETSAT. В ее составе имеются как геостационарные, так и подвижные полярные спутники.

Напомним, метеоритный дождь, прошедший утром 15 февраля, наблюдали жители не только Челябинской, но и Тюменской, Свердловской и Курганской областей, а также жители Казахстана. В самом Челябинске падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой и вызвало разрушения. Число пострадавших превысило 500 человек, более 100 из них были госпитализированы. По сообщениям МЧС, воронку от падения метеорита удалось обнаружить в районе озера Чебаркуль.