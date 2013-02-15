Обнародованы первые фото с места падения челябинского метеорита

В Интернете появились первые снимки с места падения метеорита в Челябинской области, с озера Чебаркуль, где сейчас работают военные и полицейские.

В региональном управлении МЧС озвучили официальную причину сегодняшнего катаклизма.

Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь

По сообщению ведомства, в непосредственной близости от Земли прошел астероид, что и вызвало метеоритный дождь. В настоящий момент все небесные тела находятся под контролем, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным обсерватории Екатеринбурга, близко к Земле прошел астероид, что привело к метеоритному дождю в виде болидов над территорией Челябинской области, – заявили в пресс-службе. – Сейчас ситуация находится под контролем служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)".

Радиационный фон остается в норме. Обломки небесного посланца пока не найдены.

Напомним, что метеорит упал сегодня под Челябинском. Пострадали более 500 человек.