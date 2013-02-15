Ученые назвали вес и диаметр челябинского метеорита

Масса челябинского метеорита, падение которого наблюдалось на Урале, составляет около 50 тонн.

Об этом заявил директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев, сообщает РИА Новости.

По его словам, масса каменного метеорита примерно 50 тонн, диаметр - около трех метров.

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"В Челябинске наблюдали типичную картину: полет яркого болида, инверсионный след на небе, вспышка, мощный двойной удар. То есть физика этого явления выглядит достаточно традиционной: небесное тело распалось на большой высоте, разрушение было взрывообразным из-за гигантской кинетической энергии", - сказал ученый.

Язев отметил, что большинство эффектов, наблюдавшихся очевидцами, соответствуют тем явлениям, которые были вызваны падением Витимского болида в сентябре 2002 года, в изучении которого он участвовал.

Ученый рассказал, что взрывообразное разрушение болида формирует мощную ударную волну.

"Она идет к Земле с большой высоты, и, когда достигает поверхности, ломает ветки, валит деревья, если речь идет о тайге, как это было 10 лет назад во время падения Витимского болида. Челябинский болид прошел над густонаселенными районами. Результат действия ударной волны: выбитые окна, погнутые рамы, упавшая, видимо, некачественно построенная, стена. Так все и произошло", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что в пятницу, 15 февраля,в 5.23 по Киеву, над Уралом наблюдалось падение метеорита. ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана, однако, основные повреждения зафиксированы в Челябинской области. На данный момент известно о более 700 пострадавших и более 110 госпитализированных, большинство из которых - дети.