В Париже безработный устроил самосожжение

В пятницу, 15 февраля, 49-летний безработный мужчина сделал попытку самосожжения на улице в пригороде Парижа, городе Сент-Уан.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в пятницу утром на одной из улиц города 49-летний мужчина облил себя бензином и поджег. Он получил ожоги первой и второй степени и был доставлен в больницу в Париже. По словам врачей, его жизнь уже вне опасности.

Мотивы поступка мужчины пока не известны.

Это далеко не первый подобный инцидент, случившийся за последние дни во Франции. Ранее в пятницу шестнадцатилетний подросток попытался сжечь себя во дворе колледжа Альбера Камю в Ла-Рошели на западе страны. Двумя днями ранее лишенный пособия по безработице мужчина совершил акт самосожжения перед зданием биржи труда в Нанте на западе Франции.

Ранее "Главред" сообщал, что год назад в китайской провинции Сычуань трое тибетских монахов подожгли себя в знак протеста против политики китайской власти в регионе. В результате один тибетец погиб, двое других выжили, но находились в тяжелом состоянии.