В Чечне чиновник решил приворожить Кадырова по фотографии

В Чечне один из чиновников обратился к колдунье, чтобы заколдовать президента республики Рамзана Кадырова. Чиновник рассчитывал на то, что Кадыров повысит его в должности.

Об этом сообщила Чеченская Гостелерадиокомпания "Грозный".

Как сообщается, Ахмед Абастов занимал должность главы администрации Гудермесского муниципального района. Позже был назначен заместителем префекта Октябрьского района, однако был отстранен от должности за махинации. После этого Абастов решил обратиться к колдунье, которая должна была помочь ему в продвижении по службе.

О том, каким образом о поступке чиновника стало известно, не сообщается. Вместе с тем телерадиокомпания отмечает, что в ходе беседы с "колдуньей" Ольгой у нее обнаружили фотографию Кадырова. Целительница призналась во всем. Сам Абастов, как сообщается, "до последнего врал, не признаваясь в совершении такого низкого и подлого поступка".

Кадыров встретился с чиновником и публично выругал его. Он также предложил Абастову начать жизнь "с чистого листа".

"Для начала чиновник должен пройти курс лечения в исламском центре и освободиться от "злых" сил. И вновь вернуться к работе. Только не к госслужбе, а к более "простой" профессии", - отмечается в сообщении телерадиокомпании.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2011-м году Кадыров запретил шумные торжества по поводу своего 35-летия. Поэтому сообразительные чиновники приурочили к его дню рождения другой праздник – и отметили в Грозном день города.

Видео: groztrk.net