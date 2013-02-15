Падение челябинского метеорита: число пострадавших возросло до 1200 человек

По последним данным, в результате падения обломков метеорита в Челябинской области пострадали 1,2 тысячи человек.

Об этом сообщил представитель пресс-центра МВД РФ, пишет РИА Новости.

"На данный момент мы располагаем информацией о том, что в результате падения обломков метеорита в Челябинской области пострадали 1200 человек", — сказал собеседник агентства.

Все подробности падения метеорита в Челябинске читайте здесь

В пресс-центре подчеркнули, что региональная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме, принимая все меры для обеспечения общественного порядка и безопасности, а также сохранности имущества граждан в пострадавших населенных пунктах.