Уго Чавес не может дышать, но улыбается

Власти Венесуэлы показали фотографии Уго Чавеса и сделали официальное заявление о его состоянии здоровья. Он в сознании и улыбается, однако пока не может самостоятельно дышать.

Фотоснимки с Чавесом, окруженным его двумя дочерьми - Розой и Марией, показал в своем микроблоге в Twitter министр связи Венесуэлы Эрнесто Вильегас.,

По официальному сообщению венесуэльских властей, президент Уго Чавес в настоящее время не может говорить из-за последствий лечения. Однако на фотографии он улыбается, а одна из его дочерей держит в руке вчерашний экземпляр кубинской газеты Granma, пишет ИТАР-ТАСС.

Фотографии были показаны на канале государственного телевидения, при этом Эрнесто Вильегас рассказал некоторые подробности о состоянии Чавеса, в частности, о том, что он дышит через трахеальную трубку, которая мешает ему говорить. Дело в том, что после перенесенной им респираторной инфекции возникли проблемы с дыханием, и хотя самостоятельно дыхание частично сохраняется, все же есть необходимость в использовании полой трубки для облегчения дыхательного процесса.

Этот репортаж послужил своего рода ответом на очередные обвинения властей лидером венесуэльской оппозиции в сокрытии от жителей страны истинного состояния Чавеса. Действительно, с момента вылета на Кубу 9 декабря Чавес ни разу не появлялся ни в телевизионном, ни в радиоэфире.

"Скорее всего, они лгали нам о состоянии президента республики на протяжении последних двух месяцев", отметил оппозиционный лидер Энрике Каприлеса. "Если человек может подписывать документы, тогда почему он не может обратиться к нации? Тем более, они врут - президент на самом деле не может ни говорить, ни подписывать указы", - сказал Каприлес.