Новый Папа Римский может быть избран раньше назначенного срока

Нового Папу Римского, вместо покинувшего престол Бенедикта XVI, могут избрать раньше назначенной даты. Подобное решение может быть принято, чтобы позволить будущему папе лучше подготовиться к празднованию Пасхи.

Конклав, на котором будет избран преемник Бенедикта XVI, может состояться раньше запланированной даты, сообщает zn.ua .

Как сообщила французская газета "Фигаро" со ссылкой на источники в Ватикане, подобное решение может быть принято, чтобы позволить будущему папе лучше подготовиться к празднованию Пасхи, отметили в Ватикане.

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Напомним, 12 февраля Бенедикт XVI объявил, что собирается покинуть трон римского первосвященника из-за возраста и плохого состояния здоровья. Его отставка назначена на вечер 28 февраля. Известие застало врасплох не только миллионы католиков по всему миру (последний папа отрекался более 600 лет назад), но и кардиналов: они, по большей части, давали нынешнему папе еще не один год понтификата.

Кстати, вместе с понтификом уйдут и все, с кем он вместе работал - префекты, министры и главы конгрегаций. Единственным духовным лицом, которому суждено остаться на должности, является великий пенитенциарий Католической церкви и глава Суда Ватикана кардинал Монтейру де Каштру.

Конклав кардиналов по избранию нового папы, как ожидается, состоится после 15-го марта. В Ватикане надеются, что смогут назвать имя нового понтифика до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 31 марта.

Бенедикт XVI – бывший кардинал Йозеф Ратцингер – занял престол 19 апреля 2005 года, спустя 17 дней после кончины Иоанна Павла II.