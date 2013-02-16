В NASA сравнили челябинский метеорит с ядерной бомбой в Хиросиме

Специалисты NASA сравнили взрыв метеорита над Челябинском по мощности с ядерной бомбой над Хиросимой.

По данным агентства, мощность взрыва, произошедшего в момент входа в атмосферу метеорита на Урале, составила от 300 до 500 килотонн. Это примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет lenta.ru.

Метеорит длиной 17 метров, масса которого составляла около 10 тысяч тонн, вошел в атмосферу Земли на скорости как минимум в 64 тысячи километров в час, сообщается на сайте Североамериканского космического агентства, и взорвался на высоте от 19 до 24 километров,

Однако, данные о челябинском метеорите несколько отличаются от приведенных ранее Российской академией наук. По оценке российских специалистов, метеорит вошел в атмосферу на скорости в 54 тысячи километров в час и взорвался на высоте в 30-50 километров.

Напомним, метеоритный дождь над Уралом прошел утром, 15 февраля. В Челябинской области, по данным на поздний вечер пятницы, в результате падения обломков метеорита пострадали около 1,2 тысячи человек, около 50 из них госпитализированы. Взрывная волна повредила в Челябинске и других населенных пунктах около трех тысяч зданий.