Во Франции разрешили эвтаназию

Французский Национальный консультативный комитет по этике одобрил проведение эвтаназии в исключительных случаях. Согласно решению комитета, к асcистированому суициду разрешено прибегать для прекращения длительных страданий и нестерпимой боли. Пациент должен четко и ясно выразить свою волю.

С июня 2013 года, когда решение Комитета будет закреплено законодательно, находящиеся в терминальной стадии больные смогут прибегнуть к эвтаназии в трех случаях. В первом случае больной должен самостоятельно, в четкой форме заявить о желании умереть. Кроме того, такой пациент может оставить требование об эвтаназии на случай, когда он уже не будет находиться в сознании.



Ко второй категории относятся пациенты, решения по которым должны принять родственники. Если неизлечимо больной человек длительное время находится без сознания, но при этом не оставил никаких инструкций относительно поддержания своей жизни, такое решение за него могут принять близкие. В этом случае разрешить эвтаназию может только врачебный консилиум. Третий случай предполагает эвтаназию относительно пациентов, жизнь которых поддерживается искусственным путем.



Согласно статистическим данным, три тысячи французов ежегодно завершают свой жизненный путь с помощью эвтаназии.



За пересмотр законов об эвтаназии в прошлом году выступил и Минздрав Великобритании, где любое содействие в самоубийстве считается уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 14 лет. Представители министерства объявили об этом после ухода из жизни 58-летнего Тони Никлинсона, в течение семи лет страдавшего "синдромом запертого человека". Никлинсон обратился за разрешением на эвтаназию в Высокий суд Великобритании, который отказал больному.