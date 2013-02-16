В Китае во время празднования Нового года погибли 36 человек

36 человек погибли в Китае в результате пожаров во время празднования Нового года, информируют государственные СМИ.

Традиционно во время новогоднего празднования китайцы зажигают много фейерверков.

По данным информагентства "Синьхуа", в этом году в стране в период с 9 по 15 февраля зафиксировали 6500 пожаров, убытки вследствие которых составили почти 9 миллионов долларов, пишет Радио Свобода.

В то же время меньше пожаров этого года зафиксировали в Пекине: власти столицы ввели ограничения на поджигание фейерверков.

Напомним, в ночь на, 10 февраля, год Змеи встретили жители Китая, Кореи, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и многих других восточных стран.

Главными атрибутами новогоднего торжества неизменно являются красный цвет, посещение родного дома и фейерверки.

