Водолазы не нашли челябинский метеорит на дне озера

Вдолазы министерства чрезвычайных ситуаций РФ обыскали озеро Чербакуль в Челябинской области и не нашли в нем обломков метеорита, который упал 15 февраля.

Об этом заявила официальный представитель МЧС России Ирина Россиус, - сообщает Интерфакс.

Однако поиски обломков космического тела на этом не закончатся. Известно еще о трех вероятных точках падения челябинского метеорита, о которых рассказали очевидцы.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков назвал "гипотезой" то, что метеорит упал в озеро Чербакуль.

Вместе с тем губернатор Челябинской области Михаил Юревич заявил, что егиональное управление МВД сообщало, что на озере возле проруби, которую якобы пробил метеорит, нашли обломки космической породы.

Ранее "Главред" сообщал, что в пятницу, 15 февраля,в 5.23 по Киеву, над Уралом наблюдалось падение метеорита. ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана, однако, основные повреждения зафиксированы в Челябинской области. На данный момент известно о более 700 пострадавших и более 110 госпитализированных, большинство из которых - дети.