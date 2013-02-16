Челябинская учительница спасла 44 детей от удара метеорита

Челябинска учительница Юлия Карбышева спасла от травм класс из 44 детей, когда в городе упал метеорит, а сама оказалась в больнице.

Метеорит прилетел, когда женщина вышла на работу подменять свою коллегу в начальных классах, когда произошел метеоритный дождь. Увидев яркую вспышку за окном, дети бросились смотреть, что творится на улице. Однако учительница приказала им спрятаться под партами, а сама побежала открывать дверь в классе, которая была стеклянной, сообщает Интерфакс.

Вслед за вспышкой школу всколыхнула ударная волна, которая разбила все стекла и стеклянные двери. Осколки стекла порезали Карбышевой сухожилья на левой руке и бедре.

Но, несмотря на боль, она приказала всем детям быстро одеться и вывела их из здания школы на улицу. Сейчас Карбышева лежит в больнице №9 в Челябинске.

Ранее "Главред" сообщал, что в пятницу, 15 февраля,в 5.23 по Киеву, над Уралом наблюдалось падение метеорита. ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана, однако, основные повреждения зафиксированы в Челябинской области. На данный момент известно о 1200 пострадавших и более 110 госпитализированных, большинство из которых - дети.