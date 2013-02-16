Американцы подняли на перехват двух российских "Медведей" свои истребители

В США истребители были подняты по тревоге на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые осуществляли полет вокруг американского острова Гуам в Тихом океане, передает телеканал NBC News, не уточняя даты происшествия.

Американские военные сообщили, что обнаружили на радарах два турбовинтовых стратегических бомбардировщика, по классификации НАТО носящих прозвище "Медведь". На их потенциальный перехват с базы ВВС США "Андерсен" вылетели истребители F-15, пишет РИА Новости.

Вместе с тем телеканал сообщает, что "контакт между американскими и российскими самолетами прошел на профессиональном уровне", без инцидентов, и что российские бомбардировщики все время оставались в международном воздушном пространстве.

Американские военные пояснили, что дальний полет двух российских бомбардировщиков, который предполагает дозаправку в воздухе, они засекли с радаров и спутников, как только Ту-95 взлетели с аэродрома в северо-восточной части России.

По данным телеканала, японские военные также подняли в воздух по тревоге свои истребители, когда российские самолеты пролетали в непосредственной близости от воздушного пространства Японии. Установить, было ли у "Медведей" на борту ядерное оружие, не представляется возможным

Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ по ВВС заявил, что никаких плановых полетов бомбардировщиков в акватории Тихого океана в последнее время не проводилось.

Остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана на архипелаге Марианские острова, входит в состав США, однако его жители не имеют права участвовать в общенациональных выборах.