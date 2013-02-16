Теракт в Пакистане: погибли 47 человек, более 200 - ранены

В Пакистане в населенном пункте Хазара неподалеку от пакистанского города Кветта прогремел взрыв. В результате которого, погибли 47 человек; еще более 200 - получили ранения. Об этом сегодня сообщили в правоохранительных органах.

В полиции отметили, что сработавшее самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле. Большая часть погибших – шииты, пишет ИТАР-ТАСС.



За прошедший год в Пакистане было убито более 400 шиитов.



Город Кветта является административным центром провинции Белуджистан - одного из самых неспокойных районов Пакистана. Помимо группировок сепаратистов, здесь также орудуют боевики "Аль-Каиды" и "Техрик-и-талибан Пакистан".

Напомним, 4 февраля, В Ираке к северу от Багдада, по меньшей мере, 22 человека погибли, еще около 40 получили ранения в результате теракта.