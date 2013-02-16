Пикетчики против закрытия школы раздавали листовки с цитатами Гитлера

Российская полиция задержала 15 участников одиночного пикета в защиту одной из школ города - задержанные раздавали листовки экстремистского содержания, в том числе с высказываниями Гитлера.

Об этом сообщил представитель УМВД по Нижегородской области, пишет Корреспондент.

"Группа граждан проводила в Дзержинске общественное мероприятие - пикеты. Участники стояли, как и требует закон, на расстоянии 50 метров друг от друга", - рассказал источник.

Вместе с тем некоторые участники раздавали листовки, содержащие высказывания Гитлера. Полиция задержала пикетчиков, они были доставлены в отдел полиции, где с них взяли объяснения, после чего отпустили. Возбуждено административное производство, по статье "распространение экстремистских материалов".

Листовки будут отправлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Участники пикетов протестовали против закрытия школы 15 в Дзержинске, которую власти решили закрыть из-за малокомплектности.